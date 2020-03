Υγεία - Περιβάλλον

Η Βέρα Αθανασίου δίνει συμβουλές επιβίωσης στην “απομόνωση” κατ΄ οίκον (βίντεο)

Η ψυχολόγος μιλά στον ΑΝΤ1, δίδοντας διεξόδους και συμβουλές για τις ημέρες του περιορισμού μας “στους τέσσερις τοίχους”.