Υγεία - Περιβάλλον

Έφη Ρόζη στον ΑΝΤ1: πως και πότε τα κατοικίδια γίνονται φορείς του κορονοϊού (βίντεο)

Η κτηνίατρος εξηγεί τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ιός μπορεί να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο στο ζώο και τι σημαίνει αυτό για τον ιδιοκτήτη και το κατοικίδιο.