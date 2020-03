Life

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στον ΑΝΤ1 για την απομόνωση στο σπίτι και τις νέες του.. συνήθειες! (βίντεο)

Σε πράξη έχει μετουσιώσει το σύνθημα «Μένουμε Σπίτι» ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος απολαμβάνει σε “μεγάλες δόσεις” τα παιδιά του και… όχι μόνο.