Κοινωνία

Κορονοϊός: Παράταση στα περιοριστικά μέτρα για τις εκκλησίες

Με νέα ΚΥΑ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τους ναούς κιαι τους χώρους λατρείας. όλων των θρησκειών και δογμάτων

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στις Εκκλησίες και σε όλους τους χώρους λατρείας μέχρι τις 11 Απριλίου.



Οι πιστοί δεν θα μπορούν να πηγαίνουν μαζικά στις εκκλησίες για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, ωστόσο δίνεται η δυνατότητα σε τηλεοράσεις, διαδίκτυο και ραδιόφωνα να μεταδίδουν τη Θεία Λειτουργία.



Σύμφωνα με ΚΥΑ των υπουργείων Παιδείας Θρησκευμάτων και Υγείας που αναμένεται αργότερα, η μόνη τροποποίηση αφορά στην προσθήκη δυνατότητας και διαδικτυακής μετάδοσης των λειτουργιών από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο το οποίο αναμεταδίδει την λειτουργία.