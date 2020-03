Πολιτική

Γεννηματά: Το ΕΣΥ παραμένει πάντα κεντρική πολιτική επιλογή μας

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επικρίνει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως με πράξεις και παραλήψεις των Κυβερνήσεων τους το Ε.Σ.Υ απαξιώθηκε.

Σε άρθρο της στη εφημερίδα «ΠΑΡΟΝ» , η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, εκθειάζει και υπερασπίζεται το ΕΣΥ και τους υγειονομικούς που το υπηρετούν αναφέροντας ότι αυτές τις δύσκολες ώρες για όλους, της καραντίνας, της αγωνίας και της ευθύνης, είναι η ασπίδα και στήριγμα όλων μας .

«Την ώρα του πολέμου, οφείλουμε να στηρίξουμε στην πράξη ,τους μαχητές της πρώτης γραμμής. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους εργαζόμενους του, που σηκώνουν όλο το βάρος. Αυτοί που ως χθες επιχειρούσαν την απαξίωση του, ομνύοντας υπέρ της αγοράς και στηρίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα, ας κάνουν την αυτοκριτική τους», τονίζει η κ. Γεννηματά . Προσθέτει ότι το ΕΣΥ φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και πως όλοι σήμερα μιλούν για στήριξη του, η οποία δεν μπορεί στις έκτακτες συνθήκες που ζούμε να είναι μια αόριστη διακήρυξη, αλλά είναι επείγουσα ανάγκη να γίνει πράξη εδώ και τώρα .

«Πρέπει η Κυβέρνηση να φροντίσει, η ευγνωμοσύνη να μη μείνει στα λόγια», επισημαίνει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και επιμένει ότι είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, να γίνουν πράξη όλες οι εξαγγελθείσες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και όλου του απαραίτητου προσωπικού. Να ανοίξουν εκατοντάδες κλειστά κρεβάτια Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και να δημιουργηθούν νέες, στο κέντρο και στην περιφέρεια. Είναι αναγκαίο να προστατευθούν οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ:

Να γίνει προμήθεια όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού προστασίας των εργαζομένων στα Νοσοκομεία. Μάσκες, στολές, γάντια, απολυμαντικά κα.

Να γίνουν test για τον ιό, σε όλα τα στελέχη του ΕΣΥ με το παραμικρό σύμπτωμα ανεξάρτητα από καραντίνα. Αναλώσιμος ιατρός, νοσηλευτής, νοσηλεύτρια σημαίνει αναλώσιμος ασθενής.

Να εφαρμοστεί η πρότασή μας για την «πρώτη γραμμή» , με κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας που θα κάνουν , με συγκεκριμένα κριτήρια και τον κατάλληλο εξοπλισμό, επισκέψεις, φροντίδα και δειγματοληψίες στο σπίτι.

«Το Ε.Σ.Υ. θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα που όχι απλώς δε διχάζει, αλλά να ενώνει», πίστευε βαθιά ο Γιώργος Γεννηματάς και εξέφραζε τη λύπη του που ο πιο ευαίσθητος χώρος για τον άνθρωπο αποτελούσε και αποτελεί και στις ημέρες μας πεδίο σύγκρουσης δυο διαφορετικών αντιλήψεων», σημειώνει η Φώφη Γεννηματά ,κι αυτό άλλαξε με την δημιουργία του ΕΣΥ, από το 1982 με το ΠΑΣΟΚ .

Επικρίνει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως με πράξεις και παραλήψεις των Κυβερνήσεων τους το Ε.Σ.Υ απαξιώθηκε καθώς «οι μεν επέλεξαν την απαξίωση υπέρ του ιδιωτικού τομέα, οι δε συνέχισαν την απαξίωση, κλείνοντας το μάτι στα ιδιωτικά συμφέροντα, επέλεξαν να ασχοληθούν με τις μικροκομματικές διευθετήσεις προς άγρα ψήφων», όπως παρατηρεί η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. «Οι κυβερνήσεις Τσίπρα άφησαν το ΕΣΥ αβοήθητο με υποχρηματοδότηση και διαρκείς διακηρύξεις για προσλήψεις που ποτέ δεν έγιναν. Άνοιξαν το δρόμο και τις ορέξεις για τεμαχισμό του ΕΣΥ και έφοδο των ιδιωτικών συμφερόντων της υγείας σε ότι δημιουργεί κέρδος.

Το Ε.Σ.Υ. οδηγήθηκε σε υποστελέχωση, γήρανση, ενώ η πελατειακή λειτουργία κατέλαβε χώρο έναντι της αξίας της υγείας ως δημόσιου αγαθού», προσθέτει εκθειάζοντας τους λειτουργούς που κράτησαν το Ε.Σ.Υ. στους ώμους τους.« Κάτι που κάνουν και σήμερα με αυταπάρνηση.Τους ευχαριστούμε και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό», υπογραμμίζει.

«Αυτοί είναι οι ήρωες της σημερινής υγειονομικής κρίσης, οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής. Η οικονομική στήριξη θα πρέπει να είναι άνευ όρων, με την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά όπως έχουμε προτείνει με την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει η Κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής και ένα γενναίο επίδομα για όσο διαρκέσει η κρίση.

Το ΕΣΥ είναι και παραμένει πάντα η κεντρική πολιτική επιλογή μας, κόντρα σε αυτούς που το διέλυσαν και ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα σήμερα για να καλύψουν τις ευθύνες τους», τονίζει η Φώφη Γεννηματά και καταθέτει ολοκληρωμένη πρόταση για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Ένα σύστημα που δίνει βάρος στην πρόληψη.

Που μπορεί να προστατέψει τη Δημόσια υγεία από κάθε είδους επιδημία.

Που εξασφαλίζει πρόσβαση, για όλους τους πολίτες, καλύπτει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τους χρόνια πάσχοντες.

Που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία.

Με ειδικό σχέδιο για απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Ένα σύστημα αποτελεσματικό και βιώσιμο.

Όπως έλεγε και ο Γιώργος Γεννηματάς: Όταν πρόκειται για το υπέρτατο αγαθό, την υγεία του ανθρώπου, δεν αρκούν οι συγκρίσεις, οι βελτιώσεις και τα άλματα που έγιναν σ' αυτό το χώρο για να κερδίσεις απλά μια μάχη στη Βουλή.

Απαιτείται με αίσθημα ευθύνης να δώσουμε τις προοπτικές, να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να προδιαγράψουμε τις βελτιώσεις που θα κατοχυρώσουν την ολοκλήρωση και πλήρη ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ. Και σε αυτή την ώρα ευθύνης βρισκόμαστε».