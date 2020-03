Κόσμος

Αυτοκτόνησε ο Υπουργός Οικονομικών της Έσσης

Τραγικό τέλος για τον Τόμας Σέφερ. Σοκαρισμένος δηλώνει ο Πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου.

Νεκρός στις γραμμές του τρένου στην περιοχή Χόχαϊμ της Έσσης βρέθηκε χθες ο υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου Τόμας Σέφερ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο 54χρονος χριστιανοδημοκράτης (CDU) αυτοκτόνησε. Η σωρός του αναγνωρίστηκε νωρίτερα σήμερα.

«Αιφνιδιασμένος» και «σοκαρισμένος» δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Έσσης Φόλκερ Μπουφιέ, επισημαίνοντας ότι ο επί χρόνια συνεργάτης του ανησυχούσε ιδιαίτερα για την κρίση του κορονοϊού και εργαζόταν μέρα και νύχτα προκειμένου να βρει τρόπους για την αντιμετώπισή της, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση και την οργάνωση των υπηρεσιών. «Φαίνεται ότι φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Νομίζω ότι τον λύγισαν αυτές οι ανησυχίες. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει διέξοδο», δήλωσε ο κ. Μπουφιέ.?