Προς ένταξη στο βοήθημα των 800 ευρώ δικηγόροι, γιατροί και άλλοι επιστήμονες

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα κριτήρια για την ένταξη στο βοήθημα.

Στο βοήθημα των 800 ευρώ αναμένεται να εντάξει η κυβέρνηση, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δικηγόρους, γιατρούς και άλλους επιστήμονες, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εξαγγελία του οικονομικού επιτελείου για τη χορήγηση ενός επιδόματος τηλεκατάρτισης voucher 600 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται μέσω ΕΣΠΑ σε δυο δόσεις μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να ανακοινωθεί στο ολοκληρωμένο Σχέδιο για την τόνωση της ελληνικής οικονομίας για τον μήνα Απρίλιο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τον κορονοϊό, που αποφασίστηκε σήμερα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σε αυτό το σχέδιο αναμένεται εκτός από τη διεύρυνση των ΚΑΔ (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) να ανακοινωθεί η υπαγωγή στο ίδιο καθεστώς και μελών έξι επιστημονικών κλάδων της χώρας (δικηγόροι, γιατροί, οδοντίατροι, ψυχίατροι και λοιπό ιατρικό προσωπικό, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, λογιστές, εκπαιδευτές και ερευνητές) αντί της αρχικής πρόβλεψης για διάθεση voucher 600 ευρώ, μέσω της κατάρτισης σε προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων.

Για αυτούς όμως αναμένεται να υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια, σε ένα επίπεδο ετήσιου εισοδήματος περί τα 15.000 ευρώ .

Εν αναμονή της απόφασης οδοντίατροι και διοικητικοί δικαστές εξέδωσαν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας:

ΕΟΟ: Προ των πυλών η πλήρης αναστολή της λειτουργίας των οδοντιατρείων

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) καταγγέλλει την αιφνίδια υπαναχώρηση της πολιτείας από τα ανακοινωθέντα μέτρα υποστήριξης των οδοντιάτρων.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΟΟ αναφέρει ότι την ώρα που η άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος βρίσκεται στον πρώτο βαθμό επικινδυνότητας των υγειονομικών επαγγελμάτων, εξαιτίας της άμεσης επαφής με το πρόσωπο του ασθενούς και της δημιουργίας αερολύματος κατά την διάρκεια της πλειοψηφίας των οδοντιατρικών πράξεων, η κυβέρνηση εμπαίζει τους Έλληνες οδοντιάτρους.

Η ΕΟΟ καλεί τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του να ανακαλέσει τις εξαγγελίες περί κατάρτισης οδοντιάτρων και να τους εντάξει στο σύνολο των μέτρων στήριξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί.

«Η εξαίρεση των οδοντιάτρων από μια συμβολική οικονομική στήριξη και μάλιστα σε μια τόσο τραγική χρονική στιγμή, δεν αποτελεί μόνο οικονομικό πλήγμα, αλλά προσβάλλει τους οδοντιάτρους σαν θεσμικό και σημαντικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και είναι ξεκάθαρος ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΟΟ.

Παράλληλα η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία απαιτεί άμεσα από την κυβέρνηση την προμήθεια υγειονομικού υλικού τόσο για τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές μονάδες οδοντιατρικής περίθαλψης, καθώς η κλεψύδρα έχει αδειάσει και η πλήρης αναστολή της λειτουργίας των οδοντιατρείων βρίσκεται προ των πυλών!

Διοικητικοί δικαστές: άδικη η εξαίρεση των δικηγόρων

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών θεωρεί άδικη την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων από το επίδομα των 800 ευρώ, αφού και αυτοί πλήττονται από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και στηρίζει το δίκαιο αίτημα δικηγόρων και δικηγορικών συλλόγων να υπαχθούν και εκείνοι στο συγκεκριμένο μέτρο.

ΣΥΡΙΖΑ: να στηριχθούν οριζόντια όλοι οι κλάδοι της οικονομίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,. Αλέξης Χαρίτσης , σημείωσε ότι «για να στηριχθούν όσοι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα διαβίωσης, πρέπει να δοθεί ζεστό χρήμα στην οικονομία», υποστηρίζοντας ότι «χρειάστηκαν διαδοχικές ανακοινώσεις και παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απαράδεκτη ρύθμιση για το επίδομα κατάρτισης των 600 ευρώ στους επιστήμονες» το οποίο «θα δινόταν ουσιαστικά στα κέντρα κατάρτισης».

«Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι πρέπει να στηριχθούν οριζόντια όλοι οι κλάδοι της οικονομίας» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου, μιλώντας στο Mega.