Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Σταδιακή επιδείνωση του καιρού την Δευτέρα σε αρκετές περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Συμβουλές από ειδικούς για τους αγρότες.

Αρχικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός την Δευτέρα, αλλά τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που τη νύχτα θα ενταθούν.

Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, διαπιστώνει την Ευρύτομου στην αμυγδαλιά. Το ευρύτομο είναι ο σημαντικότερος εχθρός της αμυγδαλιάς, έχει μία γενεά το έτος και προκαλεί μεγάλη απώλεια της παραγωγής. Μοιάζει με μαύρο φτερωτό μυρμήγκι, διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη μέσα στα προσβεβλημένα αμύγδαλα, πού συνήθως παραμένουν μουμιοποιημένα στο δένδρο.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις σε εντομολογικούς κλωβούς υπαίθρου διαπιστώθηκε ότι άρχισε η έξοδος του ευρυτόμου από τις 20-Μαρτιου (με 2-4 άτομα/σε κάθε κλωβό) στις πρώιμες περιοχές του Ν. Μαγνησίας ( Νέα Αγχιάλος, Μικροθήβες, Διμήνι, Μελισιάτικα, Σέσκλο). Αναμένεται στις όψιμες περιοχές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνει έναρξη των ψεκασμών για την καταπολέμηση του ευρυτόμου στις πρώιμες περιοχές του Ν. Μαγνησίας. Επανάληψη των ψεκασμών ανά 7-8 ημέρες μέχρι και την σκλήρυνση του ενδοκαρπίου. Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας, που έχουμε την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες, διότι τότε έχουμε τη μεγαλύτερη έξοδο των ακμαίων του ευρυτόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: