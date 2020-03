Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Έκκληση του ΕΚΠΑ για Εθελοντική Αιμοδοσία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Που και πότε θα πραγματοποιηθεί η Αιμοδοσία. Οδηγίες για τους υποψήφιους αιμοδότες...

Έκκληση για Εθελοντική Αιμοδοσία κάνει το ΕΚΠΑ, καθώς “λόγω της επιδημίας COVID-19 έχουν ελαττωθεί σημαντικά τα αποθέματα αίματος της χώρας μας”.

Ανακοινώνει πως “λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για πραγματοποίηση αιμοδοσιών σε χώρους εκτός Νοσοκομείων το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν. Υ. Αιμοδοσίας Αρεταιείου Νοσοκομείου) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών «Το Αιμοπετάλιο», θα πραγματοποιήσει Εθελοντική Αιμοδοσία την Πέμπτη 2/4/2020 και ώρες 10-15.00 στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (είσοδος από Βασ. Σοφίας)”.

Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη στήριξη του και τον ΟΜΜΑ για την ευγενική παραχώρηση του χώρου.

Το ΕΚΠΑ υπογραμμίζει ότι “για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών. Για την αποφυγή συνωστισμού παρακαλούμε τους αιμοδότες να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 210-7286324" και καταλήγει “Μένουμε ψύχραιμοι–Δίνουμε αίμα”!