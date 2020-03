Οικονομία

Παράταση καταβολής φορολογικών οφειλών για τους άνω των 70 ετών

Έως πότε μπορουν να καταβληθούν οφειλές που λήγουν στις 31/3/2020 και για πολίτες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Το Υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας να διευκολύνει τους συμπολίτες μας ηλικίας άνω των 70 ετών ή με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, τους δίνει τη δυνατότητα να καταβάλουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες λήγουν την 31/3/2020, μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου θα δημοσιευθεί αύριο, Δευτέρα, 30/3/2020 και θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.

Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των πολιτών, κρατώντας τους ασφαλείς και υπηρετώντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.