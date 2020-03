Κόσμος

Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ασθενή και γιατρούς (βίντεο)

Δραματικές εικόνες από το σημείο της συντριβής. Το αεροπλάνο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συνετρίβη αεροσκάφος που μετέφερε ιατρική βοήθεια, προσωπικό και έναν ασθενή.

Το μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό επαρχία της Ιαπωνίας συνετρίβη κατά την απογείωσή του από αεροδρόμιο της Μανίλα.

Το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες στο διάδρομο απογείωσης του αεροδρομίου Ninoy Aquino, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες, όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι, ένα άτομο ιατρικού προσωπικού, ένας γιατρός, ένας νοσοκόμος, τρία μέλη του πληρώματος, ένας ασθενής και ο συνοδός του, σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Το μικρό αεροπλάνο εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του.

Η κατάσταση της υγείας του ασθενούς δεν είναι γνωστή, σύμφωνα όμως με διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για ασθενή με κορονοϊό.