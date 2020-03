Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: ράβουν προστατευτικά μέσα για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Ξάνθης

Ανέλαβαν δράση ράπτριες και εθελοντές της ακριτικής πόλης για να καλύψουν τις ανάγκες...

Συγκινητική προσπάθεια στη πόλη της Ξάνθης. Το νοσοκομείο της πόλης αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη υλικών προστασίας των εργαζομένων από το κορονοιό την ώρα που εμφανίζονται συνεχώς κρούσματα .

Οι εργαζόμενοι ανέλαβαν δράση. Με προτροπή της διευθύντριας νοσηλευτικής υπηρεσίας, Μητρακου Γεωργίου Παρασκευής, οι δύο ράπτριες του νοσοκομείου αλλά κι ένα ολόκληρο δίκτυο εθελοντών ράβουν καθημερινά προστατευτικά μέσα για τους εργαζόμενους. Ποδοναρια, "σκάφανδρα", μάσκες.

“Είναι συγκινητική η βοήθεια των εθελοντών αλλά και των επαγγελματιών της πόλης που προσφέρουν δωρεάν υλικά. Καθώς από στόμα σε στόμα μαθαίνεται στην πόλη αυτή η προσπάθεια να θωρακίσουμε τους εργαζόμενους όλο και περισσότερες ράπτριες τηλεφωνούν θέλοντας να βοηθήσουν”, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.