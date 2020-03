Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 38 νεκροί και 1156 κρούσματα στην Ελλάδα

Αρκετές οι απώλειες συνανθρώπων μας τις τελευταίες 24 ώρες απο επιπλοκές της νόσου. Οι εκτιμήσεις του Σωτήρη Τσιόδρα για την εξάπλωση της επιδημίας.

Στα 1156 τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του επικεφαλής λοιμωξιολόγου του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 95 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 1156 σύμφωνα με τον κ.Τσιόδρα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα.

Συνολικά 38 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό, καθώς έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ώρο. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 71 έτη. Από τους νεκρούς, 29 είναι άνδρες και εννέα είναι γυναίκες.

Όπως τόνισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, το 5% των ασθενών από κορονοϊό χρειάζονται ΜΕΘ, αυτήν τη στιγμή σε ΜΕΘ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται 69 άνθρωποι.

Σημείωσε, επίσης ότι, στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 15.191 εργαστηριακοί έλεγχοι.