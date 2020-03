Κοινωνία

Κορονοϊός: Παράταση στην απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων

Μέχρι πότε θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα. Ποια αφορά το μέτρο. Παράταση για την καραντίνα στα χωριά της Κοζάνης.

Παρατείνεται έως και τις 11 Απριλίου η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των καταστημάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς διευκρίνισε πως η απόφαση αφορά στα καταστήματα που είναι ήδη κλειστά και μόνο σε αυτά.

Επίσης, παρατείνονται έως τις 11 Απριλίου τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στους χώρους λατρείας.

Αποφασίστηκε επίσης, όπως είπε, να παραταθεί η καραντίνα στα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά ακόμα μια εβδομάδα για προκλητικούς λόγους.