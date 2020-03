Κοινωνία

ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονικά η εγγραφή των ανέργων

Πώς θα γίνεται από αύριο η εγγραφή στο μητρώο ανέργων και η υποβολή της αίτησης για τακτική επιδότηση.

Από αύριο, για πρώτη φορά, οι άνεργοι θα μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ταυτόχρονη μείωση του συγχρωτισμού, λόγω του κορονοϊού.

Οι εγγραφές στο μητρώο για έκδοση δελτίου ανεργίας και οι αιτήσεις για το επίδομα ανεργίας αποτελούν περίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού επισκέψεων στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και είναι οι μόνες υπηρεσίες για τις οποίες οι πολίτες μπορούν να κλείσουν ραντεβού από τις 16 Μαρτίου και μετά. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα ΚΠΑ2 με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού παρέχονται ηλεκτρονικά.

Για όσους ανέργους έχουν ήδη προγραμματισμένα ραντεβού, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο μητρώο ή/και την ηλεκτρονική αίτησή τους για το επίδομα ανεργίας, το ραντεβού τους θα ακυρώνεται.

Για όσους ανέργους έχουν αιτηθεί ραντεβού που ακόμα δεν έχει προγραμματιστεί, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο μητρώο ή/και την ηλεκτρονική αίτησή τους για το επίδομα ανεργίας, δεν θα προγραμματίζεται το ραντεβού.

Ραντεβού θα πραγματοποιούνται μόνο για όσους ανέργους δεν προχωρήσουν σε ηλεκτρονική εγγραφή ή/και αίτηση.

Ο ΟΑΕΔ επισημαίνει ότι έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανέργους, εργαζόμενους, εργοδότες και επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται πως η πρόσβαση νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXISnet.