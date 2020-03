Κοινωνία

Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” έχει ανοιχτή αγκαλιά για θύματα ενδοοικογενειακής βίας (βίντεο)

Στην διάθεση των Αρχών και όποιου έχει ανάγκη και αυτές τις μέρες της «καραντίνας» βρίσκονται οι άνθρωποι και οι υποδομές του Συλλόγου.