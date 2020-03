Κόσμος

Τσούλιας στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν κρεβάτια και αναπνευστήρες για ασθενείς με κορονοϊό στην Νέα Υόρκη (βίντεο)

Ο ομογενής Χειρουργός – Ογκολόγος περιγράφει την δραματική κατάσταση υπό την οποία λειτουργούν τα θεραπευτήρια στην μεγαλούπολη και λέει ότι δεν είναι ακραίο το σενάριο που λέει ότι «όλοι οι γιατροί πρέπει να κάνουν την διαθήκη τους».​