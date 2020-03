Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Πέθανε ασθενής από τη Λέσβο

Μέσα σε λίγες μέρες εξέπνευσε η γυναίκα που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα πνευμονίας.

Ο πρώτος θάνατος από τον κορονοϊό στη Λέσβο έγινε γνωστός πριν από λίγο. Πρόκειται για μια 76χρονη γυναίκα που είχε εισαχθεί για νοσηλεία το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Η γυναίκα είχε εκδηλώσει πνευμονία ενώ χθες, το απόγευμα, πιστοποιήθηκε ότι έπασχε από COVID 19.

Ας σημειωθεί ότι η κόρη της 76χρονης η οποία με συμπτώματα γρίπης παραμένει απομονωμένη με το παιδί της στο σπίτι στο χωριό όπου διέμενε με τη μητέρα της, ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας Καλλονής και Πολυχνίτου. Σήμερα τα Κέντρα Υγείας παρέμειναν κλειστά και απολυμάνθηκαν.

Τόσο από την κόρη της 76χρονης όσο και από το παιδί της έχουν ληφθεί δείγματα, τα δε αποτελέσματα αναμένονται από το Ινστιτούτο Παστέρ.