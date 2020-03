Κόσμος

Γαλλία: Αύξηση κατά 13% στους θανάτους από κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυξητική τάση σημειώνουν οι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό στη Γαλλία. Φόβοι ότι ο πραγματικός αριθμός είναι μεγαλύτερος.

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν απόψε ότι άλλοι 292 άνθρωποι πέθαναν από τον νέο κορονοϊό, μια αύξηση 13% σε σύγκριση με χθες. Συνολικά, από την 1η Μαρτίου, έχουν χάσει τη ζωή τους 2.606 άνθρωποι στη Γαλλία, η οποία προσπαθεί να ανακουφίσει την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία της, ιδίως στις ανατολικές επαρχίες.

Ο απολογισμός αφορά μόνο εκείνους που πεθαίνουν σε νοσοκομεία. Οι αρχές θα μπορέσουν να συμπεριλάβουν τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας από την επόμενη εβδομάδα, κάτι που αναμένεται ότι θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν στις 40.174, από 37.575 το Σάββατο, ανέφερε ο Ζερόμ Σαλμόν, ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας υγείας.

Με βάση αυτόν το τελευταίο απολογισμό, 19.354 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 4.632 έχουν διασωληνωθεί. Άλλοι 7.132 πήραν εξιτήριο και επέστρεψαν στα σπίτια τους.