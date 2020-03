Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκληρός στον ΑΝΤ1: ζωτικής σημασίας η άυλη συνταγογράφηση (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την σημασία της αποφυγής επισκέψεων από ηλικιωμένους στις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας.