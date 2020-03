Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα απέναντι στον COVID-19

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Γράφει η Ελένη Κομνηνού, Ρευματολόγος - Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων Μetropolitan General.

(εικόνα αρχείου)

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι σπάνια σχετικά νοσήματα, όπου ο οργανισμός, κατά κάποιο τρόπο, στρέφεται "εναντίον του εαυτού του". Ετσι εξηγείται ο όρος αυτοάνοσα. Μερικά από τα πλέον γνωστά είναι ο Ερυθυματώδης Λύκος και η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα.

Το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού έχει ως βασική αποστολή να αναγνωρίζει οτιδήποτε ξένο προς τον οργανισμό μας και να στρέφεται εναντίον του με την παραγωγή αντισωμάτων και ειδικών λεμφοκυττάρων.

Στα αυτοάνοσα νοσήματα και για λόγους που δεν γνωρίζουμε επαρκώς, ο οργανισμός αναγνωρίζει ως ξένα κάποια δικά του κύτταρα και στρέφεται εναντίον τους. Συχνά αυτό συμβαίνει με τις αρθρώσεις και το δέρμα, γι΄ αυτό τα νοσήματα αυτά συνοδεύονται από αρθρίτιδες και εξάνθημα. Στις περιπτώσεις που προσβάλονται τα νεφρά ή άλλο ζωτικό όργανο, το νόσημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η βασική αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών είναι η χορήγηση φαρμάκων που τροποποιούν και όχι καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μειωθεί η δράση του έναντι των ίδιων του των κυττάρων, και γι’αυτό τον λόγο ονομάζονται ανοσοτροποποιητικά φάρμακα. Από τα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα για το σκοπό αυτό είναι η κορτιζόνη. Οι ασθενείς λοιπόν με αυτοάνοσα νοσήματα δεν είναι ανοσοκατεσταλμένοι.

Γι’αυτό το λόγο οι ασθενεις με αυτοάνοσα νοσήματα, δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εκτός από κάποιες ιδιαίτερες επιλεγμένες περιπτώσεις. Αυτές θα τις κρίνει μόνο ο θεράπων ρευματολόγος με τον οποίον απαιτείται άμεση επικοινωνία.

Τι συστήνεται για τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα απέναντι σε λοιμώξεις, κυρίως ιογενείς πανδημίες - όπως ο CΟVID-19;

Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αρκετά δεδομένα για τους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα (που λαμβάνουν ή όχι αγωγή) που προσβάλλονται από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συστήνεται η:

Αποφυγή επαφής με άτομα με συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος

Αποφυγή όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών, ιδιαίτερα σε περιοχές ή χώρες με επιβεβαιωμένη μετάδοση του ιού στην κοινότητα

Εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα)

Συμμόρφωση στη χρόνια φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένως λαμβάνουν και στις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών

Αποφυγή χώρων συγχρωτισμού και εκδηλώσεων εκτός αν είναι απαραίτητο

Αποφυγή επισκέψεων σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Αποφυγή επισκέψεων σε χώρους υπηρεσιών υγείας χωρίς σοβαρό λόγο

Πότε να χρησιμοποιούμε μάσκα;

Η χρήση μάσκας συστήνεται σε:

άτομα που εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα/φτέρνισμα)

ασθενείς με ήπια συμπτώματα και υποψία λοίμωξης

άτομα που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρχει η υποψία λοίμωξης με COVID-19.

Πότε πρέπει να διακόψω τη θεραπεία μου για το ρευματικό νόσημα;

Μέχρι σήμερα, δεν συστήνεται η προληπτική διακοπή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής σε άτομα χωρίς συμπτώματα λοίμωξης από τον κορωνοϊό. Η απόφαση για την διακοπή της ή όχι, λαμβάνεται πάντα από τον θεράποντα ρευματολόγο μετά από την εκτίμηση του ασθενούς και σε συνεργασία με τους ειδικούς ιατρούς (Παθολόγους, Λοιμωξιολόγους).

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που εμφανίσω συμπτώματα;

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων πιθανής λοίμωξης (π.χ. πυρετός, βήχας, πονόλαιμος, δυσκολία στην αναπνοή), επικοινωνήστε άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σας ή τον ΕΟΔΥ (τηλ: 1135), για περαιτέρω οδηγίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον COVID-19: Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ): https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

*Άρθρο της Ελένης Κομνηνού, Ρευματολόγου - Διευθύντριας Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Παθήσεων Μetropolitan General..