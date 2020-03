Κόσμος

Κορονοϊός: Δεκάδες νέα κρούσματα στην Κύπρο

Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων του φονικού ιού, ενώ καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα.

Ακόμη ένα νεκρό μετράει η Κύπρος από τον κορονοϊό, όπως ανακοινώθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόκειται για 68χρονο άντρα. Συνολικά 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 214, περιλαμβανομένων και των πέντε που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις.

Ο επιστημονικός διευθυντής Διεύθυνσης Λευκωσίας ΟΚΥπΥ, Δρ Μάριος Λοΐζου, μιλώντας στη δημοσιογραφική διάσκεψη είπε πως δυστυχώς, σήμερα στη μάχη με την πανδημία χάσαμε ακόμα έναν συνάνθρωπό μας, που νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Λευκωσίας.

Πρόκειται για άντρα 68 ετών, σημείωσε και πρόσθεσε ότι μετά από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη, οι θάνατοι από τη νόσο COVID-19 στην Κύπρο έγιναν έξι, πέντε άντρες και μία γυναίκα, με μέσο όρο ηλικίας τα 64.

Όπως είπε, τέσσερις από αυτούς είχαν κάποιας μορφής επιβαρυντικούς παράγοντες.

Ο κ. Λοΐζου είπε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 26 άτομα, εκ των οποίων πέντε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και πρόσθεσε ότι δόθηκαν επίσης τρία εξιτήρια.

Ανέφερε ότι εννέα άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, τρία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και έξι στη ΜΕΘ Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι η κατάσταση των ασθενών αυτών μέχρι τη στιγμή αυτή είναι σταθερή αλλά κρίσιμη.