Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: πάνω από 7000 κρούσματα σε μία μέρα

Ραγδαία είναι η αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Τουρκία. «Τρομάζουν» οι αριθμοί.

Τα θύματα του νέου κορονοϊού στην Τουρκία αυξήθηκαν στα 131 σήμερα, αφού άλλοι 23 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Παράλληλα, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφτασε τα 9.127, από 1.815 χθες, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Περίπου 105 ασθενείς έχουν αναρρώσει.

Ο υπουργός ανέφερε μέσω του Twitter ότι έχουν διενεργηθεί μέχρι τώρα 65.446 διαγνωστικά τεστ, εκ των οποίων τα 9.982 μόνο τις τελευταίες 24 ώρες.

Στόχος των τουρκικών αρχών είναι να καταφέρουν να κάνουν 10.000 τεστ ημερησίως.