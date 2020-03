Κοινωνία

Κορονοϊός: “Λουκέτο” μέχρι νεοτέρας στο Άγιον Όρος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έως πότε παρατείνεται το... απαγορευτικό για τους προσκυνητές...

Παρατείνεται έως τις 11 Απριλίου η αναστολή εισόδου προσκυνητών στο Άγιον Όρος, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός.

Το Άγιον Όρος δεν δέχεται επισκέψεις από προσκυνητές από τις 19 Μαρτίου, υλοποιώντας σχετική διυπουργική απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας.

Ο αναπληρωτής διοικητής Αρίστος Κασμίρογλου επέδωσε στην Ιερά Κοινότητα το σχετικό έγγραφο, ενώ νωρίτερα η Ιερά Κοινότητα, ανώτατο διοικητικό όργανο της μοναστικής πολιτείας στο Αγιον Όρος, κατά τη συνεδρίαση της είχε συμπορευθεί με τη σχετική κυβερνητική απόφαση.

Λόγω της αναστολής εισόδου, δεν εκδίδονται από τα αρμόδια γραφεία στην Ουρανούπολη και την Θεσσαλονίκη άδειες εισόδου (διαμονητήρια), αλλά η διακίνηση προϊόντων προς και από τον ‘Αθω εξακολουθεί να πραγματοποιείται κανονικά.

Κανονικά εξακολουθούν να διεξάγονται στα είκοσι μοναστήρια και τα ακόμα περισσότερα κελιά, οι λατρευτικές διαδικασίες, χωρίς όμως κοσμικούς πιστούς.