Κοινωνία

Κορονοϊός: βγήκαν τα αποτελέσματα για τους δύο ναυτικούς του “Θεολόγος”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ναυτικοί είχαν μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο, καθώς, εν πλω, εμφάνισαν “συμπτώματα” του Covid-19.

Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν για τον Covid-19, ένας 26χρονος δόκιμος μηχανικός και ένας 42χρονος εκπαιδευόμενος ναύτης, μέλη του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π».

Οι δύο ναυτικοί μεταφέρθηκαν χθες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, καθώς, εν πλω, εμφάνισαν πιθανά συμπτώματα για κορονοϊό. Για την πορεία της υγείας των δύο μελών του πληρώματος οι υγειονομικές αρχές ενημέρωσαν το λιμεναρχείο της Ραφήνας.

Το «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» παρέμενε στο λιμάνι της Ραφήνας καθώς τα υπόλοιπα 39 μέλη του πληρώματος του πλοίου είχαν τεθεί σε καραντίνα εν αναμονή του αποτελέσματος για τους δύο συναδέλφους τους.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο με επιστροφή. Επέστρεψε κενό επιβατών στο λιμάνι της Ραφήνας.