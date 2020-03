Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Ακόμη μια δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, αλλά το πέρασμα του Άρη στον Υδροχόο, φέρνει ανατροπές.

ΚΡΙΟΣ: Ο κυβερνήτης σου ο Άρης περνάει στον Υδροχόο και για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα και να σου φτιάξει τη διάθεση. Τα ζόρια και οι ανησυχίες του προηγούμενου διαστήματος θα δώσουν τη θέση τους στη διάθεση να αξιοποιήσεις εποικοδομητικά το χρόνο σου και σε μια φάση που είτε? θα απαντήσεις ή είτε θα "παρκάρεις" κάποια διλήμματα που σε ταλαιπωρούν. Μέσα όμως απ' τα διλήμματα που θα απαντήσεις θα βρεις που θες να πας,? ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Παράλληλα, κάποιες φιλικές σχέσεις αναθερμαίνονται.?

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Άρη να περνάει στο ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου βγαίνεις προς τα έξω (ακόμα κι αν μένεις μέσα!), εκτίθεσαι, κρίνεσαι, διαπρέπεις?ή δέχεσαι ένα πλήγμα στην καριέρα σου ή ως κοινωνικό ον. Είναι στο χέρι σου όμως να κάνεις τις σωστές κινήσεις και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, αυτές που θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις καλύτερα "δεδομένα" στη ζωή σου. Η συμβίωση και η συνεχής τριβή με το ταίρι σου μπορεί να οδηγήσει σε μικροκαβγαδάκια τα οποία καλό είναι να τα δεις σαν το "αλάτι" της σχέσης, αφού σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να εξελιχθούν σε ομηρικούς καυγάδες χωρίς λόγο.?

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο πλανήτης "φωτιά" Άρης, μπαίνει σε ένα ζώδιο του αέρα, στον Υδροχόο και φαντάζομαι ξέρεις τι αποτελέσματα φέρνει ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων… Το θέμα είναι θα κάτσεις να καείς ή θα πάρεις φωτιά, με την έννοια ότι θα εκμεταλλευτείς όλη αυτή την ενέργεια και το χρόνο ενδεχομένως που έχεις δημιουργικά για να εξελιχθείς; Ίσως λοιπόν θελήσεις να ακολουθήσεις κάποιο πρόγραμμα εκμάθησης εξ αποστάσεως, να βρεις τρόπους για να προωθήσεις κάποια επαγγελματικά σχέδια που έχεις ή ακόμα και να γυμναστείς έντονα για να εκτονώσεις όλη αυτή την ενέργεια. Κάποιο ταξίδι που μπορεί να είχες στα σκαριά εννοείται πως ακυρώνεται, ε…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Άρης περνάει από σήμερα στο ζώδιο του Υδροχόου και το κρεβάτι σου παίρνει τα πάνω του, αν όχι φωτιά!? Τα ένστικτα ξυπνούν και η λίμπιντο είναι στα ντουζένια της.?Και θα μου πεις “κι εγώ που είμαι σαν την καλαμιά στον κάμπο...;”.Καλή διάθεση να υπάρχει και η τεχνολογία έχει φροντίσει για όλα…Εξάλλου δεν τελείωσα. Ο Άρης περνάει σε ένα κομμάτι του ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με τις βαθύτερες ανάγκες σου οι οποίες μπορεί να μην είναι καθαρά σεξουαλικές, αλλά πιο συναισθηματικές. Ίσως λοιπόν είναι καλό να εκμεταλλευτείς την “απομόνωση” και να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι, το οποίο μπορεί να διαφέρει από το σεξουαλικό στρες, το οποίο καλώς ή κακώς είναι κι αυτό σημάδι των καιρών μας.

ΛΕΩΝ: Με τον Άρη να περνάει στον Υδροχόο οι ρυθμοί αλλάζουν και τα νεύρα σου πια δεν θα οφείλονται στη δουλειά ή στις κακοτοπιές της καθημερινότητας, αλλά στο αίσθημα που σου το παίζει ιστορία, στο σύντροφο που δείχνει να αδιαφορεί, στη φίλη σου που η καραντίνα την έχει βαρέσει στο κεφάλι και δεν αντέχεις να την ακούς άλλο και σε άλλα τέτοια?πολύ πιο ευχάριστα από αυτά που είχες να ασχοληθείς το προηγούμενο διάστημα. Καλείσαι βέβαια όλα αυτά να τα διαχειριστείς με ψυχραιμία, γιατί η σπίθα είναι εύκολο να εξελιχθεί σε πυρκαγιά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Δουλειές με φούντες έχει για σένα το επόμενο διάστημα, αφού ο Άρης θα περάσει στον οίκο εκείνο του ωροσκοπίου σου που έχει να κάνει με τους ρυθμούς της δουλειάς σου? αλλά και της καθημερινότητας γενικότερα. Ακόμα κι αν δε δουλεύεις ξεδιπλώνεις το παρθενίσιο ταλέντο σου και κάνεις γενική καθαριότητα ακόμα και στο πατάρι. Γενικά όμως καλό θα είναι να διαχειριστείς την ενέργεια σου με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν σύνεση, αφού από τη μία μπορεί να προκύψουν κάποια θεματάκια υγείας κι αφετέρου κάποιοι άνθρωποι να χρειαστούν τη βοήθεια σου.

ΖΥΓΟΣ: Ο Άρης περνάει σε ένα ζώδιο που σου ταιριάζει περισσότερο, τον επίσης αέρινο Υδροχόο, και έρχεται να βάλει φωτιά στα συναισθηματικά σου. Και καταλαβαίνω ότι ήδη αναρωτιέσαι και με αμφισβητείς, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε καραντίνα δεν αποκλείει τις γνωριμίες, τουλάχιστον μέσω ίντερνετ. Από την άλλη ο έρωτας έχει πολλές μορφές και είναι δημιουργία! Κι εσύ αν μη τι άλλο μπαίνεις σε μια έντονα δημιουργική φάση. Επίσης, μέσα από την ενασχόληση σου με τα παιδιά μπορείς να ξεφύγεις και να περάσεις πολύ ευχάριστα το επόμενο διάστημα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Με το πέρασμα του Άρη στον Υδροχόο τα πράγματα είναι ιδανικά για να αντιμετωπίσεις κάποια οικογενειακά προβλήματα, για να ασχοληθείς με την αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων στο σπίτι (π.χ. βλάβες κλπ) και για να ρίξεις την ενέργεια σου στο σπίτι γενικότερα. Λίγη προσοχή θα χρειαστεί προκειμένου να μην ξεφύγουν κάποιες καταστάσεις, ειδικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ από την άλλη, κάποια άτομα μπορεί να χρειαστούν τη φροντίδα και την προσοχή σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Άρη να περνάει στον Υδροχόο οι άνθρωποι που γνωρίζεις δεν είναι απλώς όμορφοι ή ελκυστικοί,? αλλά σου... τρυπάνε τον εγκέφαλο, που λένε. Έχουν αυτό το κάτι που ψάχνεις ιδανικά στους ανθρώπους, αυτό που σου ιντριγκάρει το μυαλό,? που όσο και να συζητάς μαζί τους δε σου φτάνει, που σου προσφέρει μια νέα αντίληψη για τα πράγματα. Και ίσως αναρωτιέσαι “Οι άνθρωποι που τί…; Που γνωρίζω; Πού τους γνωρίζω;”. Πριν με αμφισβητήσεις όμως για πες μου, έχεις τσεκάρει τον γείτονα στο απέναντι μπαλκόνι; Μόνο ο δικός μου γυμνάζεται στο σπίτι;

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Άρης αφήνει σήμερα το ζώδιο σου, που για να τα λέμε όλα, καλά μας ζόρισε και περνάει σε ένα περιβάλλον, του Υδροχόου, που ζορίζει εσένα. Και ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι σε βάζει σε έξοδα και σε μια γενικότερη κινητικότητα στα οικονομικά σου που απαιτεί μεγάλη σύνεση για να μπορέσεις να τα διαχειριστείς σωστά. Από την άλλη όμως μπορεί να σου φέρει και μερικές τονωτικές ενέσεις για να γλυκαθείς και να κινητοποιηθείς για να βρεις τρόπους που θα σου διασφαλίσουν καλύτερα εισοδήματα το επόμενο διάστημα.?

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Από σήμερα υποδέχεσαι τον Άρη στο ζώδιο σου για να ξυπνήσεις λίγο και να αρχίσεις να κινητοποιείσαι για να πάρεις τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου. Δεν μπορείς άλλο να μένεις δέσμιος των εμποδίων που βλέπεις μπροστά σου και που μπορεί να τα έχεις χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν προκειμένου να μείνεις στην ασφάλεια του "γνωστού". Θέλεις να βελτιώσεις τις συνθήκες της ζωής σου; Θέλεις να κυνηγήσεις τους στόχους σου; Τώρα είναι η στιγμή σου. Μόνο να θυμάσαι να είσαι εσύ ο μόνος υπεύθυνος των επιλογών σου και να έχεις ξεκάθαρο στόχο.

ΙΧΘΥΣ: Με το πέρασμα του Άρη στο ζώδιο του Υδροχόου έχεις την επιλογή να κάνεις την ευαισθησία σου τέχνη ή να αφήσεις τα άγχη και τις αγωνίες σου να σε πνίξουν. Η δουλειά κάποιων Ιχθύων γίνεται πιο απαιτητική και οι υποχρεώσεις δεν έχουν τελειωμό. Για κάποιους άλλους όμως είναι μια περίοδος που αξίζει να ασχοληθούν με την προετοιμασία ενός εγχειρήματος, να οργανωθούν?και να ετοιμάσουν το έδαφος για να κυνηγήσουν τις επιδιώξεις τους. Λίγη παραπάνω προσοχή αυτό το διάστημα σε θέματα υγείας.

