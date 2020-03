Κόσμος

Κορονοϊός: η Κίνα αφήνει πίσω της την πανδημία

Μόλις ένα εγχώριο κρούσμα και τέσσερεις θάνατοι καταγράφηκαν χθες στην χώρα που ξεκίνησαν όλα.

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα τον εντοπισμό 31 νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης μόλυνσης εγχωρίως, αριθμό μειωμένο από τα 45 κρούσματα που καταγράφονταν την προηγουμένη.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 ανήλθε έτσι σε 81.470.

Εξάλλου, η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας ανακοίνωσε ότι ακόμη τέσσερις ασθενείς υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, με το σύνολο των θυμάτων της επιδημίας στην ηπειρωτική Κίνα να φθάνει πλέον τα 3.304.4