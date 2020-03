Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 39 νεκροί και περισσότερα από 1150 κρούσματα στη χώρα μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τελευταίο θύμα μια 76χρονη γυναίκα από τη Λέσβο. Τι είπε ο λοιμωξιολόγος, Σωτήρης Τσιόδρας.

Στα 1156 τα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση του επικεφαλής λοιμωξιολόγου του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα.

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 95 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 1156 σύμφωνα με τον κ.Τσιόδρα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα.

Συνολικά 39 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό, καθώς λίγο μετά την ενημέρωση του κ. Τσιόδρα, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Πρόκειται για μια 76χρονη γυναίκα που είχε εισαχθεί για νοσηλεία το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Η γυναίκα είχε εκδηλώσει πνευμονία ενώ χθες, το απόγευμα, πιστοποιήθηκε ότι έπασχε από COVID 19.

Όπως τόνισε ο Σωτήρης Τσιόδρας, το 5% των ασθενών από κορονοϊό χρειάζονται ΜΕΘ, αυτήν τη στιγμή σε ΜΕΘ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται 69 άνθρωποι.

Σημείωσε, επίσης ότι, στη χώρα μας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 15.191 εργαστηριακοί έλεγχοι.

Η συμμόρφωση με τα αναγκαία μέτρα είναι απαραίτητη για τον όσο δυνατό μετριασμό στην εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας, είπε. Παρατήρησε πως «στη χώρα μας υπάρχει βραδύτερος ρυθμός αύξησης της πανδημίας σε σχέση με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες ελέγχου της επιδημίας στην Ελλάδα, μίλησε για την περίπτωση ενός ανθρώπου που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και διέμενε σε δομή αστέγων που φιλοξενεί 130 άτομα.

«Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πήγε άμεσα στη δομή και εξέτασε όλους τους τρόφιμους και το προσωπικό και δόθηκαν οδηγίες για τη διαχείριση της κατάστασης και την ιχνηλάτηση στενών επαφών» είπε και προσέθεσε ότι ο ασθενής νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Παράλληλα σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική η διάγνωση ατόμων που διαμένουν σε κέντρα αποκατάστασης, δομές αστέγων, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων και μονάδες νοσηλείας χρόνιων πασχόντων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά κρούσματα και να σταματά ή διασπορά της νόσου.