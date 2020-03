Αθλητικά

Τότεναμ: Ο Μουρίνιο κάνει προπονήσεις μέσω βίντεο!

Η Premier League έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος Απριλίου και οι παίκτες βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο και οι συνεργάτες του, ξεκινώντας από σήμερα θα κάνουν προπονήσεις στους παίκτες μέσω βίντεο, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι παίκτες της Τότεναμ βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση με τη Βρετανία να έχει απαγόρευση κυκλοφορίας και την Premier League να αναστέλλεται τουλάχιστον μέχρι τις 30 Απριλίου.

Οι παίκτες έχουν μέχρι στιγμής δουλέψει ατομικά προγράμματα προπόνησης και ο Άγγλος μέσος, Χάρι Γουίνγκς είπε ότι προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

«Είναι λίγο περίεργο για όλους μας», δήλωσε ο Γουίνγκς στην ιστοσελίδα του συλλόγου. «Έχουμε όλοι ένα πρόγραμμα, αλλά είναι ευέλικτο, μπορούμε να το κάνουμε στον δικό μας χρόνο».

Χθες η Τότεναμ έδωσε άδεια στους Μπέργουιν και Σον να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ο Σόν πέταξε στη Νότια Κορέα για προσωπικούς λόγους, ενώ ο Μπέργουιν στην Ολλανδία πριν από τη γέννηση του παιδιού του.