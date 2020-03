Κοινωνία

Συναγερμός για μωρό με πυρετό: Διακομιδή εξπρές από το Λιμενικό (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του μωρού από την Τζια. Φόβοι μήπως είναι κρούσμα κορονοϊού.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα, όταν κλήθηκαν να μεταφέρουν μωρό με πυρετό από την Τζια στο Λαύριο.

Οι άνδρες του Λιμενικού εξοπλισμένοι πλήρως με μάσκες και στολές πήραν το 2,5 ετών μωρό και το μετέφεραν με σκάφος στο Λάυριο.

Ο πυρετός που είχε το παιδάκι σήμανε αμέσως συναγερμό στο Λιμεναρχείο Ραφήνας, όπου και πάρθηκαν γρήγορες αποφάσεις κι έτσι με συντονισμένες ενέργειες ξεκίνησε η μεταφορά.

Στόχος είναι να γίνουν όσο πιο άμεσα γίνεται οι εξετάσεις για κορονοϊό.

