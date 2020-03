Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: τα μέτρα για τον κορονοϊό στην Ελλάδα ελήφθησαν έγκαιρα (βίντεο)

Ο καθηγητής μικροβιολογίας τόνισε ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά ενδεχομένως μέσα στον Μάιο να υπάρξει αντιστροφή της κατάστασης.