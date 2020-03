Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: “Άλμα” στα κρούσματα και τους νεκρούς

Τεράστια είναι η αύξηση τόσο στον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, όσο και των νεκρών.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε σε 57.298 και 455 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 4.751 σε σύγκριση με την προηγούμενη μέρα, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 66, δείχνουν τα στοιχεία αυτά.

Ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων, συνολικά 13.989, εντοπίζεται στο νότιο κρατίδιο της Βαυαρίας, όπου πρωτοεμφανίστηκε η Covid-19 στη Γερμανία.