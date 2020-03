Κοινωνία

Κορονοϊός: Time lapse βίντεο από την άδεια Αθήνα

Ένα 24ώρο στην άδεια λόγω κορονοϊού μέσα σε δύο λεπτά. Εντυπωσιακές εικόνες από το κέντρο.

Άδειοι παρέμειναν οι δρόμοι της Αθήνας και την Κυριακή, με την πλειονότητα των κατοίκων της να συμμορφώνονται στα μέτρα περιορισμού, για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αν και η Αττική είναι πρώτη στην επιβολή προστίμων για την απαγόρευση της κυκλοφορίας, οι κεντρικοί λεωφόροι της, αλλά και οι μικρότεροι δρόμοι της, έμειναν άδειοι και το Σαββατοκύριακο.

Λίγοι μόνο περαστικοί, κρατώντας πάνω τους τις απαραίτητες βεβαιώσεις ή μηνύματα, εθεάθησαν να κάνουν περίπατο στο κέντρο ή να πηγαίνουν στις δουλειές τους.

Λίγες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει ανοιχτές, ενώ όσες έκλεισαν με κυβερνητική εντολή, θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 11 Απριλίου, τουλάχιστον, όπως ανακοινώθηκε χθες.

Δείτε το time lapse βίντεο του Associated Press από την άδεια Αθήνα: