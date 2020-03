Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι Ευρωπαίοι μένουν σπίτι και η ατμόσφαιρα καθαρίζει (εικόνες)

Μειωμένη είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις της Ευρώπης. Η προειδοποίηση των επιστημόνων.

Η ατμοσφαιρική μόλυνση έχει μειωθεί στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία των δορυφόρων παρακολούθησης της ατμόσφαιρας.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν τους κατοίκους των πόλεων ότι παραμένουν ευάλωτοι –παρά τις συνθήκες απομόνωσης- στην εξάπλωση της COVID-19.

Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Μιλάνο και η Φρανκφούρτη, κατέγραψαν μείωση στα μέσα επίπεδα των βλαβερών οξειδίων του αζώτου κατά την περίοδο 5-25 Μαρτίου σε σύγκριση με τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδους του 2019, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες από το δορυφόρο Sentinel-5.