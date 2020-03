Κοινωνία

Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ.: Μέσα σε τρεις μέρες η ένσταση για πρόστιμα σε άσκοπες μετακινήσεις (βίντεο)

Πάνω από 7000 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις. «Δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο», τονίζει η Ι.Ροτζιώκου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.