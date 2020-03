Οικονομία

Κορονοϊός: Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης παρουσιάζουν τα νέα εξειδικευμένα μέτρα για την κρίση στην οικονομία που προκαλεί ο κορονοϊός.

Περίπου 800.000 επιχειρήσεις ωφελούνται από τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το νέο πακέτο του υπουργείου Οικονομικών για τον μήνα Απρίλιο.

Παράλληλα επεκτείνεται η έκτακτη ενίσχυση των 800 ευρώ για τους εργαζομένους, καλύπτοντας 1,7 εκατ. μισθωτούς ή το 81% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Έκτατο επίδομα 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο θα λάβουν οι επιστήμονες των έξι κλάδων, όπως ανακοίνωσε κατά τη σημερινή εξειδίκευση του 4ου πακέτου μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, ο Υπουργός Εργασίας.

Ο Γιάννης Βρούτσης διευκρίνισε ότι το επίδομα θα καταβληθεί με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, με την πρώτη δόση των 400 ευρώ να καταβάλλεται εντός και μετά τις 15 Απριλίου, και μετά θα καταβληθούν τα υπόλοιπα 200 ευρώ, με voucher.

Το Δώρο Πάσχα θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζομένους, με συμμετοχή του κράτους σε ποσοστό όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι σε προσωρινή αναστολή, ενώ θα δοθεί και έκτακτη ενίσχυση σε 108.000 εργαζομένους στην υγεία και την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας», είπε κατά τη σημερινή ανακοίνωση της 4ης δέσμης μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.