Κορονοϊός: οι ΗΠΑ ενέκριναν τη χορήγηση χλωροκίνης μόνο στα νοσοκομεία

Η χορήγηση γίνεται σε ασθενείς σε συνδυασμό με υδροξυχλωροκίνη, αλλά οι αρχές προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η χρήση τους χωρίς συνταγογράφηση.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε χθες, Κυριακή, τη χορήγηση μόνο στα νοσοκομεία κατά της Covid-19 χλωροκίνης και υδροξυχλωροκίνης, θεραπείες που χρησιμοποιούνται κατά της ελονοσίας, στις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναποθέτει πολλές ελπίδες για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η FDA έδωσε το πράσινο φως για τη "διανομή και συνταγογράφηση" των θεραπειών αυτών "από τους γιατρούς στους εφήβους και τους ενήλικες που νοσηλεύονται διότι έχουν προσβληθεί από Covid-19, με προσαρμοσμένο τρόπο, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη ή εφικτή μια κλινική δοκιμή".

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εξυμνήσει στις 24 Μαρτίου την αξία αυτού του φαρμάκου. "Υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτό να μπορέσει να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Θα ήταν μάννα εξ ουρανού, αν αυτό τα πήγαινε καλά", είχε δηλώσει.

Ένας Γάλλος γιατρός, ο καθηγητής Ντιντιέ Ραούλ, υπερασπίζεται τη θεραπεία αυτή και έχει προχωρήσει σε έρευνες, οι οποίες δεν έχουν πείσει εντελώς την επιστημονική κοινότητα.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει το ευρύ κοινό ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνει μόνο του φάρμακα. Ένας κάτοικος της Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ο οποίος είχε καταναλώσει φωσφορική χλωροκίνη, η οποία χρησιμοποιείται για τα ενυδρεία, πέθανε εξαιτίας αυτού.

Δύο αμερικανικοί ιατρικοί οργανισμοί, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NHI) και η Αρχή για την Έρευνα-Ανάπτυξη στον τομέα της Βιοϊατρικής (Barda), εργάζονται πάνω σε κλινικές δοκιμές.

Μια δοκιμή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του καθηγητή Ραούλ, με υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη (ένα αντιβιοτικό) θα ξεκινήσει σύντομα στη Νέα Υόρκη.

Οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει περισσότερα από 140.000 κρούσματα και 2.489 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό, σύμφωνα με καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.