Κορονοϊός: Πέθανε κι άλλος ασθενής από την Καστοριά

Ακόμα ένας θάνατος ασθενούς από κορονοϊό στην Ελλάδα. Από την Καστοριά και αυτό το θύμα.

Κατέληξε άνδρας που νοσηλευόταν λόγω κορονοϊού στο ΑΧΕΠΑ.

Ο ασθενής είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, οπότε και είχε διασωληνωθεί και κατέληξε το πρωί της Δευτέρας.

Πρόκειται για τον έκτο νεκρό από το χωριό Οινόη της Καστοριάς.

Με το θάνατο του άνδρα αυτού ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα έφτασε τους 40, καθώς το απόγευμα της Κυριακής, κατέληξε μία γυναίκα στη Λέσβο.