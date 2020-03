Οικονομία

Κορονοϊός: 600 ευρώ τον Απρίλιο στους επιστήμονες των έξι κλάδων

Πώς θα γίνει η καταβολή του επιδόματος και πώς θα καλυφθούν οι επιστήμονες μετά τον Απρίλιο.

Έκτατο επίδομα 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο θα λάβουν οι επιστήμονες των έξι κλάδων, όπως ανακοίνωσε κατά τη σημερινή εξειδίκευση του 4ου πακέτου μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, ο Υπουργός Εργασίας.

Ο Γιάννης Βρούτσης διευκρίνισε ότι το επίδομα θα καταβληθεί με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, με την πρώτη δόση των 400 ευρώ να καταβάλλεται εντός και μετά τις 15 Απριλίου, και μετά θα καταβληθούν τα υπόλοιπα 200 ευρώ, με voucher.

Όπως διευκρίνισε ο Υπουργός Εργασίας, αν συνεχιστεί η κρίση το Μάιο, οι επιστήμονες των έξι κλάδων ((δικηγόροι, γιατροί, οδοντίατροι, ψυχίατροι και λοιπό ιατρικό προσωπικό, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικονομολόγοι, λογιστές, εκπαιδευτές και ερευνητές) θα ενταχθούν στο σύστημα των μισθωτών και θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Το επίδομα θα είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.