Κοινωνία

Πιάστηκε στα… πράσα ο διαρρήκτης που “αψήφησε” τον κορονοϊό

Ο διαρρήκτης δεν…. έμεινε σπίτι, αλλά και ούτε οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω και του πέρασαν χειροπέδες.

Για κλοπές κατ΄ εξακολούθηση από καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, κατηγορείται 39χρονος που συνελήφθη στο Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης εντοπίστηκε να περιεργάζεται πόρτα καταστήματος και ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, το χρηματικό ποσό των 118 ευρώ και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, προϊόν κλοπής που είχε διαπράξει λίγο πριν από την σύλληψη του.

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές από καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις κλοπών.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.