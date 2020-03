Πολιτική

Μητσοτάκης σε Υπουργούς και βουλευτές: Δώστε το μισό μισθό σας για τον κορονοϊό

«Είμαστε όλοι όσοι απέναντι στην υγειονομική απειλή», έστειλε μήνυμα ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας ειδικό λογαριασμό για τη μάχη κατά του κορονοϊού.

«Όπως η κυβέρνηση πρώτη κινητοποιήθηκε με τολμηρά μέτρα κατά της πανδημίας, έτσι και ο πολιτικός κόσμος της χώρας μας πρέπει να σταθεί στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης», έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός και απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους Υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης, τους κάλεσε να καταθέσουν το μισό τους μισθού τους στη μάχη κατά του κορονοϊού.

«Σε μία συμβολική πρωτοβουλία, λοιπόν, καλώ όλους τους βουλευτές της Ν.Δ όπως και τους υπουργούς και υφυπουργούς να καταθέσουν για τους επόμενους δύο μήνες το 50% του μισθού τους στη μάχη εναντίον του Κορονοϊού. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν στον ειδικό λογαριασμό για τον Covid-19», σημείωσε σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε:

«Απέναντι στην υγειονομική απειλή όλοι είμαστε ίσοι. Όμως στη μάχη απέναντί της, ο καθένας οφείλει να προσφέρει ανάλογα με τις δυνάμεις του. Είμαι σίγουρος ότι την επιλογή αυτή θα ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα».