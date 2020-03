Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Στο ταμείο για τον κορονοϊό η μισή της αποζημίωση

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει πρώτη το παράδειγμα και καταθέτει το μισό της μισθό στο ειδικό ταμείο.

Τη μισή της αποζημίωση για τους επόμενους δύο μήνες καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό που ανοίχτηκε για τη στήριξη της μάχης κατά του κορονοϊού καταθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους Υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης, καθώς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν το ίδιο, διαμηνύοντας ότι απέναντι στην υγειονομική μάχη «είμαστε όλοι ίσοι».

Η ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας:

«Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εκτιμώντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία έχει βρεθεί η χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης, αποφάσισε για τους επόμενους δύο μήνες να καταθέσει το ήμισυ του μισθού της στον σχετικό ειδικό λογαριασμό».