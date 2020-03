Κοινωνία

Κορονοϊός: Επιπλέον μέτρα στις Ένοπλες Δυνάμεις

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σειρά νέων μέτρων που έχουν στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση του φονικού ιού στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ΓΕΕΘΑ ανακοίνωσε σήμερα σειρά πρόσθετων μέτρων που λαμβάνονται στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορονοϊού, καθώς και δράσεις που αφορούν στη συνδρομή του στρατεύματος προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε αυτό το πλαίσιο:

- Έχουν διατεθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης τρεις γιατροί και πέντε νοσηλευτές και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πέντε γιατροί και πέντε νοσηλευτές για τη στελέχωση κινητών μονάδων ελέγχου. Επίσης, στην ομάδα διαχείρισης κρίσης του νομού Καστοριάς έχει διατεθεί ένας γιατρός και στο Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής.

- Στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η παραγωγή αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, με αρχικό σχεδιασμό διάθεσης 13.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΕΦ και 13.500 φιαλών του 1 λίτρου για το υπουργείο Υγείας.

- Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο σύντομα θα ξεκινήσει η παραγωγή μεγάλης ποσότητας απλών χειρουργικών μασκών για ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του υπουργείου Υγείας.

Στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων:

- Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιεί συχνές θερμομετρήσεις, ελέγχει τις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται λεπτομερείς καθαριότητες, αερισμός και απολυμάνσεις εγκαταστάσεων.

- Για τις αεροδιακομιδές, έχουν χορηγηθεί και χρησιμοποιούνται συλλογές ατομικής προστασίας για τα πληρώματα των ιπτάμενων μέσων, ενώ οι ασθενείς από COVID-19 μεταφέρονται με ειδική κάψουλα και σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

- Οι Διοικήσεις-Διευθύνσεις δίνουν οδηγίες και ενημερώνουν το προσωπικό τους για τη σκοπιμότητα των μέτρων πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο εφαρμογής τους.

- Οι μονάδες, τα Επιτελεία και οι υπηρεσίες εκτελούν και επιβλέπουν την εφαρμογή των οδηγιών που αφορούν στον στρατωνισμό, στην εκπαίδευση, στις συγκεντρώσεις και στις μετακινήσεις του προσωπικού.