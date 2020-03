Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Η ημερομηνία διεξαγωγής τους

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισαν την Δευτέρα (30/03) ότι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το καλοκαίρι (24/07-9/08), αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου, όπως μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων «Kyodo»

Η αναβολή της διοργάνωσης ήταν η πρώτη στα 124 χρόνια της ιστορίας των Αγώνων και αποτέλεσε ένα τεράστιο πλήγμα για την «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου», η οποία επένδυσε 13 εκ. δολάρια για να «τρέξει» το event και συγκέντρωσε 3 εκ. δολάρια από εγχώριους σπόνσορες.

Νωρίτερα τη Δευτέρα , ο διευθύνων σύμβουλος των Αγώνων, Τοσίρο Μούτο, δήλωσε ότι η επιτροπή κινείται "προς την κατεύθυνση" της τιμής των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για τους αγώνες του 2020 στην αναπροσαρμοσμένη διοργάνωσης ή την παροχή επιστροφών σε περίπτωση αλλαγών του προγραμματισμού της.

«Θέλουμε να τιμήσουμε τις προσδοκίες όλων εκείνων που αγόρασαν εισιτήρια εν μέσω μεγάλης ζήτησης», υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Μούτο στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.