Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη για την προστασία των ευάλωτων ομάδων από τον κορονοϊό

Ενημέρωση του Πρωθυπουργού για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία αστέγων, τοξικοεξαρτημένων και ηλικιωμένων.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αρμόδια για Θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αντικείμενο την προστασία ευάλωτων πολιτών από την επιδημία του κορονοϊού και τις συνέπειές της.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε ότι και ο Δήμος έχει αγκαλιάσει πλήρως τη λογική των τηλεδιασκέψεων. Νομίζω θα τις καθιερώσουμε και μετά, αφού τελειώσει αυτή η κρίση.

Αλλά θέλαμε να ακούσουμε τις πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες τις οποίες έχετε αναλάβει στο ζήτημα της προστασίας των αστέγων, των τοξικοεξαρτημένων. Το τι κάνετε και το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε στο ζήτημα των γηροκομείων, καθώς υπάρχει πάντα μία έντονη ανησυχία ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν εστίες διασποράς της νόσου, τις οποίες και θα πρέπει να ελέγξουμε.

Το ενδιαφέρον σας για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας είναι δεδομένο και πιστεύω ότι ο Δήμος της Αθήνας έχει τις υποδομές για να ανταποκριθεί και με το παραπάνω στην αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων που βιώνουν αυτοί οι συμπολίτες μας. Ίσως είναι και μία ευκαιρία, όπως έχουμε συζητήσει, να προικοδοτήσουμε τον Δήμο της Αθήνας, αλλά και το ελληνικό κράτος, με κάποιες πιο μόνιμες δομές, οι οποίες να μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα πιο αποτελεσματικά και όταν θα παρέλθει η μεγάλη θύελλα την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα».

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον κ. Μπακογιάννη για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμος για την προστασία των αστέγων και των χρηστών ναρκωτικών. Έγινε αναφορά στη μέριμνα του Δήμου για την παράδοση προμηθειών στους δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και γενικότερα σε όλους όσους έχουν ανάγκη λόγω των ειδικών συνθηκών. Συζητήθηκε επίσης η φροντίδα που παρέχεται από τον Δήμο στους τρόφιμους του Γηροκομείου Αθηνών.

Η κ. Μιχαηλίδου ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο ώστε τα γηροκομεία να στελεχωθούν με γρήγορους ρυθμούς με 500 επιπλέον υπαλλήλους και για τις αποφάσεις όσον αφορά την τρίμηνη παράταση της καταβολής αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων. Η Υφυπουργός παρουσίασε ακόμα υπό κατάρτιση πρόγραμμα που προβλέπει την παροχή κουπονιών για αγορές τροφίμων στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πρώτο μέλημα σε όλα τα γηροκομεία της χώρας πρέπει να είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των υγειονομικών κανόνων και των συστάσεων του ΕΟΔΥ. Προσέθεσε πως οποιαδήποτε ηλικιωμένος εμφανίζει συμπτώματα που παραπέμπουν σε νόσο του αναπνευστικού θα πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με άλλους έως ότου διαπιστωθεί εάν είναι φορέας του νέου κορονοϊού.