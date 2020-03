Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: περισσότεροι από 40 νεκροί στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εξέπνευσαν και ασθενείς που δεν νοσηλεύονταν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων στην χώρα μας από τον κορονοϊό, καθώς όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας, εξέπνξευσαν ακόμη δύο συνάνθρωποι μας, στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο άνδρες, 86 και 70 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν εκτός ΜΕΘ.

Νωρίτερα, είχε καταλήξει και άνδρας που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ. Ο ασθενής είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης το Σάββατο, οπότε και είχε διασωληνωθεί και κατέληξε το πρωί της Δευτέρας. Πρόκειται για τον έκτο νεκρό από την Καστοριά.

Ακόμη την μάχη με τον κορονοϊό και τις επιπλοκές του έχασε και ένας 61χρονος από την Ξάνθη, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Έτσι, μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα ανέρχειται σε 43, ενώ τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1150.