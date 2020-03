Κοινωνία

Πρόγραμμα ESTIA II: Χιλιάδες νέες θέσεις διαμονής με στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών

Την διαχείριση του Προγράμματος εντός του 2020 αναλαμβάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα στέγασης «ESTIA II», επανακαθορίζονται οι όροι εισαγωγής και παραμονής σε αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις για την διακοπή και τον τερματισμό των υλικών συνθηκών υποδοχής ή και την παράταση παροχών σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Κατά κύριο λόγο, η στέγαση των δικαιούχων πραγματοποιείται με μισθώσεις διαμερισμάτων σε όλη την χώρα. Μέχρι και τις 23 Μαρτίου είχαν δημιουργηθεί 25.516 θέσεις στέγασης.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της πρόσφατης τροπολογίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ενσωματώνεται ο τερματισμός του στεγαστικού προγράμματος -εντός 30 ημερών- για ωφελούμενους που έχουν λάβει θετική ή αρνητική απάντηση στο αίτημα ασύλου τους. Ως μέτρο προφύλαξης από τον Covid-19/κορωνοϊό, το νέο μέτρο θα εφαρμοστεί από 31 Μαΐου.

Με την ως άνω διάταξη, αναμένεται να προκύψουν έξι χιλιάδες θέσεις στέγασης εντός του β’ τριμήνου, ενώ παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθούν τελικά οι θέσεις το 2020 στις 30.000 και το 2021 στις 40.000. Οι επιπλέον αυτές θέσεις θα διατεθούν για την αποσυμφόρηση των νησιών.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται όχι μόνο στην βέλτιστη φιλοξενία των δικαιούχων, αλλά και στην κοινωνική ενσωμάτωση τους μέσω της πρόσβασης και εξοικείωσης τους με δημόσιες υπηρεσίες. Ενδεικτικό είναι ότι το 73% αυτών έχουν ήδη ΑΜΚΑ, το 58% ΑΦΜ, το 24% έχει εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και το 73% των παιδιών έχει εγγραφεί σε κάποιο σχολικό ίδρυμα.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται με ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ενώ ο συντονισμός εναπόκειται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση του προγράμματος εντός του έτους. Η χρηματοδότηση προκύπτει από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.