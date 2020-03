Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Κουμουτσάκου με Πρέσβεις της ΕΕ για μεταναστευτικό και κορονοϊό

Ο αναπλ.Υπουργός Μετανάστευσης παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους διαπιστευμένους στην Ελλάδα Πρέσβεις των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν:

α) η ενημέρωση των Πρέσβεων από τον κ. Κουμουτσάκο για τις κυβερνητικές δράσεις στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα και για τη διαχείριση, πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας σε περίπτωση κρουσμάτων σε δομές προσφύγων και μεταναστών,

β) αφετέρου η ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλα κράτη-μέλη.

Ο κ. Κουμουτσάκος, αναφερόμενος στη διπλή πρόκληση μεταναστευτικού και πανδημίας, παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση. Έκανε ειδική μνεία στο αίτημα της Αθήνας να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός έκτακτης χρηματοδοτικής στήριξης στη βάση συγκεκριμένων επειγουσών αναγκών. Στο σημείο αυτό, Πρέσβεις σημαντικού αριθμού κρατών δήλωσαν την πρόθεση των κυβερνήσεών τους να συνδράμουν την Ελλάδα στην προσπάθειά της, ειδικά για την κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου. Ο κ. Κουμουτσάκος δεσμεύτηκε ότι θα σταλεί σχετική επιστολή προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών μέσω των εδώ πρεσβειών τους.

Όσον αφορά στις τουρκικές προκλητικές ενέργειες, που η Ελλάδα και η Ευρώπη αντιμετώπισαν στον Έβρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα υπερασπίστηκε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα απέναντι σε μία ενορχηστρωμένη και εκβιαστική πολιτική, που με δόλο χρησιμοποίησε ως πολιορκητικό κριό πρόσφυγες και μετανάστες».

Σημείωσε επιπλέον ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δε θα πρέπει να εφησυχάσουν υποτιμώντας τις νέες δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας περί νέου μεταναστευτικού/προσφυγικού κύματος μετά το πέρας της πανδημίας. Παράλληλα, αναγνώρισε το μεγάλο μεταναστευτικό βάρος που σηκώνει η Τουρκία, που όμως δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για άσκηση εκβιαστικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη παροχής ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Τουρκία υπό σαφείς όρους, στη λογική «περισσότερη χρηματοδότηση για λιγότερες ροές» και «λιγότερη ή καθόλου χρηματοδότηση για αυξημένες ροές».

Απαντώντας σε ερωτήσεις έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκ των πραγμάτων ανάγκη προσαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 στα νέα δεδομένα και συμπεράσματα που προκάλεσε η τουρκική πολιτική στον Έβρο. Έθεσε την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στην προτεραία κατάσταση ως αναγκαία προϋπόθεση για να ξεκινήσει η συζήτηση για μια νέα και λειτουργική συμφωνία, που είναι απαραίτητη, καθώς η συνεργασία με την Τουρκία είναι κλειδί στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ακόμα, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε την πρόσφατη πρωτοβουλία του αναφορικά με τη σύσταση τεχνικής επιτροπής για την επιτάχυνση των εθελοντικών επιστροφών μεταναστών. Ανέπτυξε, τέλος, τις βασικές θέσεις της Ελλάδας για τη διαπραγμάτευση του Κοινού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή ήδη από τον Ιανουάριο με σχετική επιστολή του προς την κα Johansson. Οι θέσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν επιπλέον στην κοινή πρωτοβουλία των 5 χωρών πρώτης γραμμής (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα), που παρουσίασε ο κ. Κουμουτσάκος στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες."