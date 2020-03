Τεχνολογία - Επιστήμη

Συμβουλές για την ασφαλή εργασία από το σπίτι

Αναλυτικές συμβουλές από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης...

Σε συνέχεια των συστάσεων για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην τρέχουσα περίοδο, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καλούν όσους εργάζονται από την κατοικία τους να δείχνουν αυξημένη προσοχή στα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των οικιακών δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα:

• Για την αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών προτείνεται η χρήση εφαρμογών που παρέχουν πλήρη κρυπτογράφηση (end-to-end encryption) στην επικοινωνία.

• Σε κάθε λογαριασμό που τυχόν διατηρείτε και εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης με την ταυτοποίηση δύο βημάτων (Two-Factor Authentication), όπου μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης λαμβάνετε μήνυμα SMS στο κινητό σας τηλέφωνο με έναν κωδικό τον οποίο εισάγετε σε σχετικό πεδίο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η προστασία του λογαριασμού σας από απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

• Επίσης, ενεργοποιήστε στο κινητό σας τηλέφωνο -και εφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα- τη λειτουργία πρόσβασης σε online υπηρεσίες με χρήση βιομετρικών δεδομένων (για παράδειγμα, δακτυλικό αποτύπωμα).

• Αν πρόκειται να συμμετάσχετε σε μία τηλεδιάσκεψη μη διακινείτε τις σχετικές διευθύνσεις και οδηγίες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

• Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση ανοικτών ασύρματων δικτύων, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα σε εξωτερικές παρεμβάσεις και σε ενέργειες υποκλοπής των διακινούμενων δεδομένων. Σημειώνεται ωστόσο πως τα περισσότερα οικιακά δίκτυα διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας και ελέγχου της πρόσβασης.

• Ελέγξτε ποιες συσκευές συνδέονται στο οικιακό σας δίκτυο. Αν δεν αναγνωρίζετε κάποια από αυτές, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης στον router του δικτύου, καθώς και το όνομα του δικτύου (SSID) και συνδέστε τις αξιόπιστες συσκευές σας από την αρχή.

• Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και λογισμικό προστασίας στον εξοπλισμό σας (routers, υπολογιστές κτλ).

• Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές, συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης ή ζητήστε βοήθεια από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου.

Χρήσιμες πληροφορίες

• Οδηγίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο

• Συμβουλές κυβερνοασφάλειας (στα αγγλικά) από τον οργανισμό ENISA για την εργασία από το σπίτι

• Infographic (στα ελληνικά) της Europol με συμβουλές για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε οχυρό διαδικτυακής ασφάλειας (επισυνάπτεται)