Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 40 νεκροί και 1212 κρούσματα στην Ελλάδα

Αυξάνονται οι θάνατοι και οι επιβεβαιωμένοι φορείς της νόσου στην χώρα μας. Δείτε LIVE τις ανακοινώσεις που κάνουν ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς

Το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας επιβεβαιώθηκαν 56 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 1212, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του επικεφαλής λοιμωξιολόγου του υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα.

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα.

Συνολικά 43 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό, και συγκκεριεμένα 5 μέσα σε ένα 24ωρο. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 71 έτη. Από τους νεκρούς, 32 είναι άνδρες και 11 είναι γυναίκες.

Αυτήν τη στιγμή σε ΜΕΘ σε όλη τη χώρα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 72 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 14 γυναίκες.

Στο μεταξύ, ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε πως η διακοπή των εμβολιασμών των παιδιών, είναι κάτι λάθος, και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην υγεία των παιδιών.

Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας απηύθυνε κάλεσμα ώστε «να τηρούμε τα προληπτικά μέτρα για τον τερματισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα και να μένουμε στο καλό σενάριο».

Δείτε LIVE την ενημέρωση απο το Υπ. Υγείας: